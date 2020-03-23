В России приостановили проведение диспансеризации из-за коронавируса. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 23 марта.

«Временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года № 1391-p всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в распоряжении.

Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Распоряжение действует до следующего указания правительства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 22 марта, всего в мире заболело COVID-19 более 294 тыс. человек, умерли 12 944. Международное статистическое агентство Worldometers указывает 23 марта, что число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели — более 99 тыс. пациентов.

На вечер воскресенья, 22 марта, в Москве выявлен 191 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных в России возросло до 367.