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В России приостановили проведение диспансеризации из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В России приостановили проведение диспансеризации из-за коронавируса. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 23 марта.

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«Временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года № 1391-p всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ», — говорится в распоряжении.

Документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Распоряжение действует до следующего указания правительства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 22 марта, всего в мире заболело COVID-19 более 294 тыс. человек, умерли 12 944. Международное статистическое агентство Worldometers указывает 23 марта, что число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели — более 99 тыс. пациентов.

На вечер воскресенья, 22 марта, в Москве выявлен 191 случай заражения COVID-19. Общее число зараженных в России возросло до 367.

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