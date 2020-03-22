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Жесткий карантин в России в ближайшее время вводиться не будет

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Введение жесткого карантина на территории России в связи с распространением коронавируса не планируется. Об этом 22 марта заявили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.

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«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Принимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — передает «РИА Новости».

В штабе подчеркнули, что принимаемые на данный момент меры против распространения коронавируса являются достаточными и соответствуют текущему уровню распространения инфекции.

Ранее в воскресенье «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщило,что кабмин склоняется к ужесточению карантинных мер, а также усилению работы по выявлению и наращиванию тестирования тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, для их последующей изоляции.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице. Большинство из них — завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.

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