Фазель допустил смену мест проведения ЧМ в последующие годы

Запланированные места проведения чемпионатов мира по хоккею в последующие годы могут поменяться. Это допустил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Как он объяснил в субботу, 21 марта, ТАСС, в сложившихся условиях «просто невозможно провести чемпионат». Все лиги отменены, кроме чемпионата Белоруссии, напомнил он. «На сегодняшний день статус такой: следующий чемпионат пройдет в Белоруссии и Латвии, но всё может поменяться», — сказал Фазель.

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Первенство должно было пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Как отметил Фазель, коронавирус ― глобальная проблема, которая требует больших усилий со стороны госорганов.

В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м его должны были принять финские Хельсинки и Тампера.

Из-за коронавирусной инфекции в марте отменены или отложены многие первенства, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.