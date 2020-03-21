Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Медик находилась в Мадриде по открытой визе с 6 по 9 марта, когда там уже был введен карантин в связи с распространением коронавируса. Билеты у женщины были куплены заранее.

После возвращения на родину Санникова не стала соблюдать правила самоизоляции и вышла на работу. Как пишет в субботу, 21 марта, сайт kp.ru, в результате от нее заразились уже 11 человек.

С 10 марта Санникова, уже являясь переносчиком инфекции, проводила лекции для студентов и выполняла другую работу, связанную с общением с людьми.

По данным издания, женщина почувствовала недомогание 17 марта. После того как рентген показал наличие у нее двусторонней пневмонии, врач призналась в поездке за рубеж. Первичный тест выявил у нее наличие коронавирусной инфекции.

Сообщается, что после возвращения в Россию женщина успела пообщаться почти с тысячей человек. Сейчас 11 человек, которые сдали положительные тесты на коронавирус после контактов с Санниковой, изолированы.

В настоящий момент Санникова находится в боксе краевой инфекционной больницы. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Как пишет газета, ей грозит не только дисциплинарное наказание — вплоть до увольнения, но и уголовная ответственность.

На женщину могут завести дела по статьям УК «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей». Региональные правоохранители по данному факту проводят проверку.

17 марта 40-летняя пациентка с подозрением на коронавирус COVID-19 сбежала из больницы в Коммунарке в «новой Москве», ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.

19 марта в Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.