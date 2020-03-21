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Netflix создал фонд на $100 млн для помощи творческим работникам

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Фото: Global Look Press/Depo Photos/Keystone Press Agency
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Американская компания Netflix заявила о создании фонда помощи сотрудникам телевидения и киноиндустрии на фоне пандемии COVID-19. Его бюджет составит $100 млн. Об этом в официальном письме, опубликованном 20 марта, рассказал коммерческий директор Тед Сарандос.

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«Почти все проекты телевидения и кино прекратили свою работу в мире, в результате чего сотни тысяч участников и актеров продюсеров потеряли свои вакансии», — говорится в тексте пресс-релиза.

Netflix отмечает, что из-за приостановки съемок работу потеряли электрики, плотники, водители, парикмахеры, визажисты и многие другие работники наемного труда из творческой сферы.

Сарандос подчеркнул, что основные средства будут направлены в США, Канаду, страны Латинской Америки и Европы. Список организаций, которые получат средства, представят широкой общественности на следующей неделе. При этом отмечается, что около $15 млн будут выплачены третьим сторонам и некоммерческим организациям, которые будут оказывать чрезвычайную помощь командам, работающим на Netflix.

«Мы так же сильны, как и люди, с которыми мы работаем, и Netflix повезло, что мы можем помочь тем, кто сильнее всех пострадает в нашей отрасли в это непростое время», — подытожил коммерческий директор.

Ранее в марте стало известно о том, что крупныe голливудские кинокомпании решили заморозить работу над своими проектами из-за угрозы распространения коронавируса. Netflix приостановила свои съемочные работы с 16 мартa сроком на две недели. Об аналогичных мерах высказались Warner Bros, Disney, NBCUniversal, 20th Century Fox TV и Apple.

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