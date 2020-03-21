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Названа самая счастливая страна в мире

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Фото: Global Look Press/DPA/Marius Becker
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Третий год подряд самой счастливой страной в мире была признана Финляндия. Об этом говорится в докладе World Happiness Report, подготовленном по заказу ООН.

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Эксперты отметили, что рост показателей счастья в Финляндии был отмечен с 2015-го по 2017 год. С тех пор он остается на высоком уровне.

В тройку самых счастливых также попали Дания и Швейцария. В топ-10 вошла Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Всемирный доклад счастья учитывает такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, результаты опросов общественного мнения.

В прошлом году специалисты аналитического центра Next Era указали, что власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.

Это позволило когда-то одной из самых бедных стран Европы добиться успеха — снизить уровень преступности и смертности до минимальных мировых значений.

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