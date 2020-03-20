Памятник маршалу Жукову в Москве заменили на новый

Памятник маршалу Георгию Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, заменили на новый. Работы по установке новой статуи на прежнем постаменте завершаются.

Новая статуя, как и прежняя, — конная. Однако фигура маршала теперь не держит правую руку опущенной вниз, а отдает воинское приветствие. Конь, который раньше стоял на четырех ногах, в новом варианте шагает — одна его нога поднята.

Старый памятник сняли с постамента, но еще не вывезли.

Дочь маршала Эра Жукова узнала о замене памятника от журналистов «Известий» и сообщила, что очень удивлена.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин Памятник Георгию Константиновичу Жукову на Манежной площади. Скульптор Клыков и архитектор Юрий Пантелеймонович Григорьев. 1995 год.

Памятник Жукову установлен в 1995 году к 50-летию Победы. Его авторами стали скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. В октябре 2014 года Общество памяти Жукова предлагало перенести монумент к его музею в Калужской области, а в Москве установить новую скульптурную группу. Комиссия Мосгордумы идею отклонила.