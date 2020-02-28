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Названы сроки старта реконструкции памятника Минину и Пожарскому

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве начнется после Дня Победы и продлится 2,5 года. Об этом 28 февраля сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя Российского военно-патриотического исторического общества Владимира Мединского.

Стоимость реставрации монумента, установленного более 200 лет назад, оценивается в 60 млн рублей. Работы будут вестись на пожертвования. К данному моменту удалось собрать порядка 16 млн рублей, а оставшуюся сумму внесут военно-историческое общество и все желающие поучаствовать в этом деле. Отмечается, что памятник в XIX веке был установлен именно на пожертвования.

Это первый скульптурный монумент Москвы. Его установили в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. В честь этого события в Москве с 2005 года отмечается День народного единства.

О планах провести реконструкцию памятника стало известно в конце 2018 года. По мнению специалистов, сооружение, вес которого составляет несколько тонн, в любой момент может накрениться и деформироваться. Реставраторы пояснили, что он разрушается и снаружи, и внутри.

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