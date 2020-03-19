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АКОРТ временно отменила санкции за недопоставку товаров

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) объявили о временной отмене штрафных санкций за недопоставку товаров из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил «РИА Новости» представитель АКОРТ.

«Учитывая возросший спрос на отдельные виды товаров и объективные сложности, возникающие у добросовестных производителей и поставщиков продукции при выполнении заказов, торговые сети — члены АКОРТ приняли решение о введении временного моратория на применение штрафных санкций за недопоставку товаров, в том числе по товарам для проведения промо-акций, до нормализации ситуации на потребительском рынке Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

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Участники АКОРТ обратились ко всем предприятиям сферы торговли с призывом присоединиться к данной инициативе.

«Торговые сети надеются, что поставщики и производители продукции также отнесутся к этому предложению с полной ответственностью и задействуют все ресурсы для обеспечения своевременных поставок качественных товаров и выполнения наших общих обязательств перед потребителями», — заявил представитель ассоциации.

Ранее, 18 марта, директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко заявил, что появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров. По его словам, причина кроется в логистике. В данный момент ритейлеры активно перестраивают логистические схемы, чтобы быстрее доставлять на полки товары, на которые наблюдается высокий спрос.

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 16:30 мск 19 марта, в мире заболело 230 652 человека, вылечились 86 261 пациент, умерли 9390 человек.

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