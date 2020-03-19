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Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Nicolas Gavet
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Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, заявили организаторы мероприятия.

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«В этот период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19 и выражаем нашу солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не может быть проведен в запланированные сроки, с 12 по 23 мая», ― цитирует их «Интерфакс».

Организаторы заверили, что будут следить за ситуацией. Кроме того, они выразили надежду на то, что фестиваль всё же состоится в конце июня – начале июля этого года.

В настоящее время во Франции зафиксировано 10 995 случаев заражения коронавирусом, при этом 372 человека скончались.

С 17 марта до конца месяца во Франции действуют карантинные меры. Тем, кто должен ездить на работу, необходимо оставаться дома. Французы имеют право выйти из дома на краткое время, чтобы закупиться в продуктовых магазинах.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 241 тыс. человек, вылечились более 86 тыс. пациентов, умерли 9982 человека.

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