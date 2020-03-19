Захарова назвала травлей со стороны Риги и Таллина закрытие русскоязычной программы

Решение прекратить выпуск русскоязычной передачи «Новости Эстонии» на Первом Балтийском канале (ПКБ) ― результат травли и давления властей Эстонии и Латвии. Об этом в четверг, 19 марта, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Данное вынужденное решение владельца телеканала Балтийского медиаальянса ― это результат беспрецедентного давления и фактически травли компании со стороны официальной Риги и Таллина», ― цитирует ее «РИА Новости».

Также Захарова отметила, что 4 февраля латвийская Служба госбезопасности в координации с полицией безопасности Эстонии провела обыски в помещениях медиахолдинга.

6 марта стало известно, что «Новости Эстонии» с 19 марта перестанет выходить в эфир на ПБК из-за давления властей. ПБК является третьим крупнейшим коммерческим телеканалом в Эстонии и входит в состав BMA, базирующейся в Риге.

Программа «Новости Эстонии» создавалась единственной негосударственной телевизионной службой новостей в республике и, как утверждают в холдинге Baltijas Mediju Alianse (BMA), являлась самой популярной информационной передачей среди русскоязычной части населения страны.

Власти стран Прибалтики не первый раз препятствуют работе журналистов из РФ и русскоязычных СМИ. Так, в феврале власти Латвии по запросу Эстонии отказали во въезде корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову. Также журналисту аннулировали шенгенскую визу на три года.

В декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма от властей республики с угрозами возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня». В результате 1 января сотрудникам агентства пришлось уволиться, а сайт «Sputnik Эстония» перешел на работу в чрезвычайном режимe.