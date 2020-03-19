В Saudi Aramco заявили о снижении загрузки НПЗ для увеличения экспорта нефти

Saudi Aramco в апреле-мае снизит загрузку своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы увеличить экспорт нефти на внешние рынки. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила пресс-служба компании.

«Компания продолжит снижать объем переработки на наших местных НПЗ в апреле и мае, что укрепит потенциал компании по экспорту сырья на рынки», ― цитирует сообщение ТАСС.

Ранее, 17 марта, СМИ рассказали о планах Саудовской Аравии нарастить экспорт нефти до рекордных 10 млн баррелей в день. Отмечалось, что королевство хочет использовать газ с завода Фадхили, чтобы компенсировать внутреннее потребление нефти в объеме около 250 тыс. баррелей в сутки.

До этого, 16 марта, стало известно, что нефтедобывающая компания Saudi Aramco планирует весь апрель поддерживать поставки нефти на максимальном уровне — 12,3 млн баррелей в сутки.

Страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению нефтедобычи 6 марта, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В этом случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

В результате распада соглашения цены на нефть 9 марта обвалились на 30% — до $33,99 за баррель.