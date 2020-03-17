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СМИ сообщили о планах Саудовской Аравии нарастить экспорт нефти

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Саудовская Аравия планирует нарастить экспорт нефти до рекордных 10 млн баррелей в день. Об этом 17 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства энергетики страны.

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Королевство планирует использовать газ с завода Фадхили, чтобы компенсировать внутреннее потребление нефти в объеме около 250 тыс. баррелей в день. Это позволит нарастить экспорт углеводородов в ближайшие несколько месяцев до более 10 млн баррелей в день.

Ранее, 16 марта, стало известно, что нефтедобывающая компания Saudi Aramco планирует весь апрель поддерживать поставки нефти на максимальном уровне — 12,3 млн баррелей в сутки.

Страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению нефтедобычи 6 марта, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В этом случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

В результате распада соглашения цены на нефть 9 марта обвалились на 30% — до $33,99 за баррель.

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