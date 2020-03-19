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Госдума в первом чтении разрешила кабмину выделять больше средств на борьбу с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий правительству направлять больше средств на борьбу с коронавирусом без правки бюджета. Документ в четверг, 19 марта, опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

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Законопроект был внесен в среду главой комитета ГД по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Он дает право кабинету министров без внесения поправок в документ о бюджете России направлять средства резервного фонда на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

«Также предлагается предоставить правительству возможность реализации оперативных мер по поддержке отраслей экономики, социальной сферы и по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов», — говорится в описании законопроекта.

Днем ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что из-за ситуации с коронавирусом Россия оказалась в непростой ситуации, в связи с чем в бюджет будут внесены коррективы. По его словам, придется задействовать резервы Фонда национального благосостояния, а ресурсы нужно сконцентрировать на поддержке отраслей, которые не смогут существовать без дотаций.

В правительстве России и Центробанке в связи с распространением коронавируса распорядились ввести пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности. Предполагается работа по трем направлениям: обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости экономики, поддержка населения и региональных бюджетов.

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