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Курс доллара на Московской бирже превысил 81 рубль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Курс доллара по данным Московской биржи в четверг, 19 марта, превысил 81 рубль.

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На старте торгов доллар оценивался в 81,97 рубля, что является максимальным показателем с января 2016 года, однако впоследствии снизился до 80,85 рубля.

Курс евро также достиг максимальных показателей с февраля 2016 года и составил 89,6 рубля, однако потом опустился до отметки 88,21 рубля.

Отмечается, что курс валют с начала торгов колеблется в широком диапазоне: доллар — 79,8–81,97 рубля, евро — 85,5–89,6 рубля.

18 марта курс доллара на Мосбирже краткосрочно превысил 79 рублей, однако затем откатился ниже 77 рублей.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине и значительно потеряли в своих позициях акции российских компаний.

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