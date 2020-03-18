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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Предпосылок для роста цен на топливо в России нет, заявили 18 марта в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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В ведомстве отметили, что розничные цены на зимний дизель и бензин с начала 2020 года поднялись на 0,2%. При этом инфляция составила 0,9%.

Говоря о росте цен на Аи-92 на 10% за год, в ФАС указали, что цены на внутреннем рынке всё равно были ниже экспортных, пишет «РИА Новости».

Накануне президент России Владимир Путин выразил удивление из-за того, что цена бензина за год выросла на 10,44% на фоне падения цен на нефть почти вдвое. Российский лидер призвал контролировать данный вопрос.

11 марта министр энергетики Александр Новак заявил, что цены на топливо в России будут расти не выше уровня инфляции.

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