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Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет. Документ опубликован в среду, 18 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами в соответствии с частями третьей–пятой настоящей статьи», — говорится в документе.

Документ гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет, когда у человека возникает право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста. Это касается инвалидов, работающих на Крайнем Севере лиц, граждан из числа летного состава.

Негосударственная пенсия будет назначаться гражданину при наличии средств, учтенных на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения.

Рассмотрение закона инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В Государственной думе приняли закон 5 марта.

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