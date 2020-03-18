В компаниях разрешили проводить заочные собрания акционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право российским публичным акционерным обществам (ПАО) проводить собрания акционеров в 2020 году в заочной форме. Документ размещен в среду, 18 марта, на портале правовой информации и вступил в силу со дня опубликования, сообщает «Интерфакс».

В законе отмечается, что общие собрания акционеров, на которых обсуждаются вопросы, в частности, связанные с избранием совета директоров, ревизионной комиссии, утверждением аудитора, могут проходить в заочной форме в 2020 году. Решение об этом может принять совет директоров общества.

Госдума приняла закон в третьем чтении 12 марта, 14 марта его одобрил Совет Федерации.

Ранее в среду Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка. В феврале Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. Продажа акций позволит его разрешить и добиться равноудаленности регулятора от участников финансового рынка.