ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям

Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.

«Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего выставления оферты по данной сделке. Исходя из ситуации на рынке, нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без предоставления такой оферты», — приводит ТАСС слова Швецова.

Он отметил, что все нюансы и формулировки требуют еще доработки. В ЦБ обещали позже представить окончательный вариант проекта.

По сведениям «Интерфакса», оферта должна была выставляться миноритариям по средневзвешенной рыночной цене за полгода до первого этапа сделки. Вместе с тем с учетом обвала котировок компании на фоне рухнувшей цены на нефть, такая схема стала фактически нереализуемой.

11 февраля стало известно, что Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Отмечается, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. Продажа акций позволит его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.

Сумма сделки по продаже акций, по словам министра финансов России Антона Силуанова, оценивается в 2,5 трлн рублей. Средства на покупку ценных бумаг возьмут из Фонда национального благосостояния.

Полученная прибыль пойдет на выполнение социальных программ и проектов, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.

На текущий момент ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция.