Прямой эфир

ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Об этом во вторник, 10 марта, сообщил первый зампред ЦБ России Сергей Швецов.

«Действительно, мы проводили вчера-позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего выставления оферты по данной сделке. Исходя из ситуации на рынке, нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без предоставления такой оферты», — приводит ТАСС слова Швецова.

Он отметил, что все нюансы и формулировки требуют еще доработки. В ЦБ обещали позже представить окончательный вариант проекта.

Тройной удар: для чего государство продает Сбербанк
Сделка между Минфином и ЦБ позволит реструктурировать долги ОПК, профинансировать меры из послания президента и покрыть убытки от санации

По сведениям «Интерфакса», оферта должна была выставляться миноритариям по средневзвешенной рыночной цене за полгода до первого этапа сделки. Вместе с тем с учетом обвала котировок компании на фоне рухнувшей цены на нефть, такая схема стала фактически нереализуемой.

11 февраля стало известно, что Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Отмечается, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. Продажа акций позволит его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.

Сумма сделки по продаже акций, по словам министра финансов России Антона Силуанова, оценивается в 2,5 трлн рублей. Средства на покупку ценных бумаг возьмут из Фонда национального благосостояния.

Полученная прибыль пойдет на выполнение социальных программ и проектов, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.

На текущий момент ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума приняла законопроект передачи в бюджет средств ЦБ от продажи Сбербанка
Кудрин заявил о разумности перехода Сбербанка в собственность правительства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020