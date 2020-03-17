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Ковальчук из «Курчатовского института» номинирован в Набсовет Сбербанка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Директор НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук номинирован в Наблюдательный совет Сбербанка России. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Всего, как отмечает «Интерфакс», Набсовет Сбербанка утвердил 15 кандидатов. Из них 12 — входят в действующий состав и трое новых — Ковальчук, министр финансов России Антон Силуанов и генеральный директор московского офиса компании Oliver Wyman Филипп Гаджен.

В мае 2019 года председателем наблюдательного совета Сбербанка во второй раз был избран бывший глава Банка России Сергей Игнатьев. Отмечалось также, что в составе набсовета создали новый комитет по информационным технологиям, его председателем стал Александр Кулешов.

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