Ковальчук из «Курчатовского института» номинирован в Набсовет Сбербанка

Директор НИЦ «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук номинирован в Наблюдательный совет Сбербанка России. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Всего, как отмечает «Интерфакс», Набсовет Сбербанка утвердил 15 кандидатов. Из них 12 — входят в действующий состав и трое новых — Ковальчук, министр финансов России Антон Силуанов и генеральный директор московского офиса компании Oliver Wyman Филипп Гаджен.

В мае 2019 года председателем наблюдательного совета Сбербанка во второй раз был избран бывший глава Банка России Сергей Игнатьев. Отмечалось также, что в составе набсовета создали новый комитет по информационным технологиям, его председателем стал Александр Кулешов.