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Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Сбербанк заработал 80 млрд руб. чистой прибыли за январь 2020 года. Об этом 2 марта сообщил председатель правления банка Герман Греф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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«За январь этого года мы заработали 80 млрд рублей чистой прибыли. Это, конечно, результат большой работы, с сокращением издержек, мы очень много внедрили новых технологий», — приводит слова Грефа ТАСС.

Греф уточнил, что 2019 год также стал очень удачным: по российским стандартам по итогам года Сбербанк заработал 860 млрд рублей чистой прибыли. Итоги по международным стандартам будут подведены позже.

На данный момент контрольным пакетом акций Сбербанка владеет Центробанк. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего отечественного банка составляет 50% плюс одна акция. От прибыли по итогам 2019 года в бюджет страны пойдет 250 млрд рублей в виде дивидендов.

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