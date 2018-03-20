Лунтовский и Гилман покинут наблюдательный совет Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка России по итогам годового собрания 8 июня претерпит два изменения.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на список кандидатов, утвержденный 20 марта.

Из действующего состава набсовета в новый не выдвинуты глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Его место займет главный аудитор Банка России Валерий Горегляд.

Место независимого директора Мартина Гилмана, входящего в совет с 2014 года, займет ректор Сколтеха Александр Кулешов.

Всего в состав наблюдательного совета Сбербанка войдут 14 человек.

В январе сообщалось, что Сбербанк России занял первое место среди российских компаний по капитализации. На начало 2018 года стоимость компании оценивается в $84 млрд. За последний год капитализация крупнейшего российского банка выросла на 40%.