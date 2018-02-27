Сбербанк предложит банковские услуги по нормам ислама

Сбербанк до конца 2018 года планирует запустить пилотный проект по приему вкладов населения в соответствии с нормами ислама.

Подобный банкинг будут развивать в Татарстане, Чечне и Башкирии, сообщил советник заместителя председателя правления Сбербанка Бехнам Гурбан-заде.

Ислам запрещает ростовщичество. Поэтому в рамках исламского банкинга не выдаются кредиты и не выплачиваются проценты по вкладам, уточняет ТАСС.

Как писал iz.ru, президент Франции Эммануэль Макрон намерен заложить основы организации ислама в стране.