Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

В Государственный думе РФ приняли закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает сайт Госдумы.

«Предлагается уточнить пенсионные основания и исключить из них условие о наличии страхового стажа, а также порядок обращения за негосударственной пенсией. Это позволит привлечь к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах такие категории лиц, как самозанятые граждане, иностранные граждане, лица, имеющие иждивенцев и наемных работников», — говорится в пояснительной записке к документу.

Рассмотрение этого закона инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Таким образом, благодаря этим поправкам, женщины теперь получили право на предоставление негосударственной пенсии с 55, а не с 60 лет, как это было ранее. Мужчинам этот возраст сократили с 65 до 60 лет, соответственно.

Отмечается, что льготные категории, среди которых врачи, учителя, многодетные матери и северяне еще раньше могут выйти на пенсию. Ключевым фактором здесь будет наличие страхового стажа.

2 марта стало известно, что российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировали эксперты. По оценке Национального рейтингового агентства, власти сэкономили на выплатах 21,5 млрд рублей.

В январе в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил за закрепление в Конституции регулярной индексации пенсий. Позже сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.