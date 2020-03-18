На Украине вступил в силу закон о сокращении обучения на языках нацменьшинств

Закон «О полном общем среднем образовании» вступил в силу на Украине в среду, 18 марта. Теперь обучение на языке нацменьшинств, в том числе русском, будет сокращено, предпочтение будет отдаваться украинскому языку, пишет ТАСС.

Согласно закону, представители нацменьшинств, языки которых не являются официальными в Евросоюзе (ЕС), в начальной школе получают образование на родном языке и изучают украинский как предмет. С 5-го по 11-й (12-й) класс не менее 80% учебного времени обучение ведется на украинском языке. К этой категории относятся учащиеся из русскоязычных семей.

Нацменьшинства, языки которых признаны официальными в ЕС, также в начальной школе получают образование на родном языке. В дальнейшем количество украинского в учебном процессе должно ежегодно повышаться до не менее 60% времени. Таким образом обучение будет проходить, в частности, у венгерских школьников

Для коренных народов, у которых нет собственного государства и которые не живут в среде родного языка, все предметы преподаются на родном языке при изучении украинского. К таким относятся крымские татары.

Документ был принят Верховной радой 16 января, однако депутаты фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» сочли его нарушающим положения Конституции и права нацменьшинств на Украине и зарегистрировали в парламенте проект постановления о его отмене.

Заседание по данному вопросу состоялось в феврале, однако большинство нардепов не поддержали инициативу, среди них — депутаты от фракций партий экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» и лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос». В пропрезидентской партии «Слуга народа» многие парламентарии воздержались от голосования.

В результате закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 13 марта.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни, подписанный действующим на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.