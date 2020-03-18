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МЧС призвало родителей следить за детьми во время каникул

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Фото: Depositphotos
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МЧС России в среду, 18 марта, опубликовало обращение, в котором призывает родителей следить за детьми во время дистанционного обучения и каникул, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

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Так, россиян просят своевременно проверять исправность печного отопления, электропроводки и розеток, использовать электрообогреватели на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся объектов, а топящиеся печи не оставлять без присмотра или на попечение детей.

«В то время, когда дети проводят большую часть времени дома, профилактика соблюдения правил обращения с электроприборами, печным отоплением и источниками огня приобретает особую актуальность. Предупреждение рисков пожаров по причине шалостей ребенка с огнем — обязанность взрослых», — отметил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Он подчеркнул, что во время дистанционного обучения и школьных каникул дети не должны быть предоставлены сами себе, «нужен постоянный родительский контроль».

«Разберите с ребенком основные опасности в быту и оградите несовершеннолетних от шалостей с огнем, убрав в недоступное место спички и зажигалки», — сказано в сообщении.

Ранее в среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

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