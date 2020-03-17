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Путин призвал ГП заняться возвратом похищенных коррупционерами средств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Генпрокуратуре РФ следует активизировать работу по возврату похищенных у страны средств в рамках борьбы с коррупцией при реализации национальных проектов. К этому ведомство призвал президент России Владимир Путин во вторник, 17 марта, на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

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«Прошу Генеральную прокуратуру активизировать свою деятельность в этой сфере, более тесно сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом, ФНС по возвращению незаконно приобретенного имущества, а проще говоря, украденных у страны, у наших людей, у общества активов и средств», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, что вести борьбу с коррупцией необходимо всегда, однако в настоящий момент эта проблема имеет особую актуальность, так как на решение общенациональных задач выделяются огромные средства.

13 марта Министерство финансов России опубликовало доклад, из которого следует, что конфискованные в рамках коррупционных дел средства с прошлого года направляются на выплату россиянам страховых пенсий.

19 декабря 2019 года международная группа по борьбе с отмыванием активов (FATF) рекомендовала российским властям активнее бороться с коррупцией и конфисковывать имущество госслужащих, если не подтверждается его законность.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом утверждается 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Они должны простимулировать развитие отечественной экономики и улучшить качество жизни граждан.

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