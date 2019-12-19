России посоветовали чаще конфисковывать имущество коррупционеров

Международная группа по борьбе с отмыванием активов (FATF) рекомендовала российским властям активнее бороться с коррупцией и конфисковать имущество госслужащих, если не подтверждается его законность. Доклад был опубликован на сайте организации во вторник, 17 декабря.

Россия должна расширить перечень активов, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство, чиновников разного уровня, руководителей госкомпаний, федеральных сенаторов и даже судей.

В FATF отметили, что на данный момент конфискация необоснованного богатства возможна только в случаях серьезных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами.

По текущим правилам в пользу государства конфискуют недвижимость, ценные бумаги и транспорт, если не удается подтвердить, что они приобретены законно. Наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подпадают под действие закона.

FATF указала, что за 2017 год было конфисковано имущества на 8,8 млрд рублей.

9 декабря Следственный комитет представил статистику по обвинениям в коррупции.

2 декабря Центробанк анонсировал создание базы гаджетов для борьбы с отмыванием денег. Появится межбанковская система, позволяющая анализировать устройства, с которых клиенты проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций.