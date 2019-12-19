Прямой эфир

России посоветовали чаще конфисковывать имущество коррупционеров

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная группа по борьбе с отмыванием активов (FATF) рекомендовала российским властям активнее бороться с коррупцией и конфисковать имущество госслужащих, если не подтверждается его законность. Доклад был опубликован на сайте организации во вторник, 17 декабря.

Россия должна расширить перечень активов, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство, чиновников разного уровня, руководителей госкомпаний, федеральных сенаторов и даже судей.

Рецепт порога: FATF раскритиковала антиотмывочные правила в России
Международная организация не считает подозрительными операции на 600 тыс. рублей

В FATF отметили, что на данный момент конфискация необоснованного богатства возможна только в случаях серьезных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами.

По текущим правилам в пользу государства конфискуют недвижимость, ценные бумаги и транспорт, если не удается подтвердить, что они приобретены законно. Наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подпадают под действие закона.

FATF указала, что за 2017 год было конфисковано имущества на 8,8 млрд рублей.

9 декабря Следственный комитет представил статистику по обвинениям в коррупции.

2 декабря Центробанк анонсировал создание базы гаджетов для борьбы с отмыванием денег. Появится межбанковская система, позволяющая анализировать устройства, с которых клиенты проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт рассказал о вербовке сотрудников банков для слива данных
Российские банки обсудили новый механизм противодействия мошенникам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019