«Уральские авиалинии» отменили рейсы еще в пять стран из-за коронавируса

Авиакомпания «Уральские авиалинии» на фоне распространения коронавируса отменила рейсы в пять стран: Австрию, Венгрию, Казахстан, Кипр и Нидерланды. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

На период с 21 марта по 25 апреля отменены полеты в Амстердам из Жуковского. На этот же период отменены перелеты между Краснодаром и Ларнакой (Кипр). С 20 марта по 28 апреля прекращены полеты из Екатеринбурга в Алма-Ату (Казахстан), с 17 марта по 12 апреля не будет работать рейс из Жуковского в Алма-Ату. На 19 марта, а также с 24 марта по 26 апреля отменяется рейс Жуковский–Будапешт. Кроме того, 21 марта отменен полет из Жуковского в Зальцбург.

Ранее 16 марта перевозчик по той же причине ограничил сообщение с Узбекистаном. 13 марта компания отменила около 30 международных рейсов из России в Италию, Испанию, Германию, Францию, Израиль и Индию из-за пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли 6526 человек.