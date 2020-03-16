НАБУ открыло дело за «политическое преследование» Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело «по факту политического преследования» бывшего лидера страны Петра Порошенко. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Илью Новикова.

Он уточнил, что задачи «по политическому преследованию» бывшего главы государства ставились перед Романом Тубой, который ранее возглавлял Государственное бюро расследований (ГБР).

По словам Новикова, адвокаты Порошенко подали соответствующее заявление летом прошлого года, а 16 марта «начинают диалог с НАБУ по этому делу».

В пятницу, 13 марта, Порошенко должен был явиться на очередной допрос в ГБР, однако его адвокат сообщил, что экс-президент покинул Украину и находится за границей, в связи с чем не сможет прийти.

7 марта Порошенко заявил о закрытии одного из дел против него. По словам политика, у него есть решение суда, согласно которому ГБР обязано закрыть уголовное дело о декларировании недостоверных данных.

В отношении Порошенко заведено больше 10 уголовных дел. Ему предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства.

10 декабря 2019 года Госбюро Украины возбудило уголовное дело против Порошенко по факту государственной измены при подписании им Минских соглашений. В ноябре сообщалось, что бывший президент Украины не появлялся на допросах 20 раз и не прошел проверку на полиграфе. В совокупности Порошенко может получить до 15 лет тюремного заключения.