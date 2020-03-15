Петербургская школьница выдумала групповое избиение для прогула

15-летняя школьница выдумала историю о собственном избиении, чтобы прогулять школу. Об этом сообщили в воскресенье, 16 марта, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Заявление об истязаниях подростка в полицию Невского района города подал ее отец. По словам мужчины, днем 14 марта на его дочь напали четверо мужчин и избили прямо на улице Караваевская.

Правоохранители начали проверку данной информации, но вскоре она была прекращена по инициативе отца девушка.

«Принято заявление от отца девочки с просьбой проверку прекратить», — цитирует РБК сообщение пресс-службы.

В ноябре прошлого года троих пропавших в Дагестане детей нашли подрабатывающими на АЗС в соседнем городе.