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Петербургская школьница выдумала групповое избиение для прогула

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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15-летняя школьница выдумала историю о собственном избиении, чтобы прогулять школу. Об этом сообщили в воскресенье, 16 марта, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Заявление об истязаниях подростка в полицию Невского района города подал ее отец. По словам мужчины, днем 14 марта на его дочь напали четверо мужчин и избили прямо на улице Караваевская.

Правоохранители начали проверку данной информации, но вскоре она была прекращена по инициативе отца девушка.

«Принято заявление от отца девочки с просьбой проверку прекратить», — цитирует РБК сообщение пресс-службы.

В ноябре прошлого года троих пропавших в Дагестане детей нашли подрабатывающими на АЗС в соседнем городе.

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