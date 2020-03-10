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В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудники правоохранительных органов начали следственную проверку после заявления матери одной из учащихся школы в Зеленограде (округ Москвы). По словам женщины, в родительском чате была опубликована фотография ее обнаженной дочери, сообщает во вторник, 10 марта, телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, 4 марта в чате родителей учеников 6 класса одна из его участниц опубликовала фотографию обнаженной 13-летней ученицы. Другие подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце сентября 2019 года портал «Челябинск АиФ» сообщил об увольнении детского тренера Екатерины Конопенко из юношеском «Максимум» по требованию прокуратуры. В 2000 году, участвуя в экспериментальном перформансе, она снялась в эротической фотосессии. Руководство спортивного центра нашло эти снимки в интернете. В итоге, по заявлению прокуратуры, тренер уволена в связи с совершением аморального поступка.

Женщина подала иск в суд, чтобы ее восстановили на работе, взыскали заработную плату, а также выплатили компенсацию за моральный вред. Однако в удовлетворении требований суд ей отказал.

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