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Старшеклассник умер в Магнитогорске на уроке физкультуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ученик десятого класса потерял сознание во время урока физкультуры и вскоре скончался. Инцидент произошел в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом в среду, 11 марта, сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

При осмотре тела умершего не было найдено признаков, которые говорят о криминальном характере смерти, передает телеканал «360».

Подросток почувствовал себя плохо во время выполнения упражнения на уроке физкультуры, отмечает НСН. Юноша присел на скамейку, а затем упал в обморок. Прибывшие в школу медики госпитализировали школьника, однако помочь ему не смогли.

В администрации города подтвердили факт смерти старшеклассника, сообщило RNS. По предварительной информации, подросток страдал хроническим заболеванием. Что стало причиной смерти, должна показать судебно-медицинская экспертиза.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели школьника.

Это не первый подобный случай смерти школьника в Магнитогорске, напоминает сайт kp.ru. 29 февраля на сайте следственного управления СК России по Челябинской области сообщалось, что девятилетний школьник умер в одной из школ города.

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В Магнитогорске во время урока умер девятилетний школьник

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