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Вертолет случайно выстрелил по жилому дому в Чите

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Фото: чита.ру
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Вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 15 марта.

Отмечается, что повредилось остекление одного из балконов на третьем этаже и его обшивка. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, снаряд калибром 23 мм попал в дом в результате непроизвольного выстрела во время процедуры разряжения боекомплекта. Летательный аппарат стоял на аэродроме в полутора километрах от здания.

Комментариев Минобороны РФ по данной теме пока не поступало.

В ноябре 2019 года произошло около 20 взрывов в районе складов с боеприпасами в Балаклее в Харьковской области на Украине. Изначально генеральный штаб ВСУ заявил о гибели двух военных саперов, но позже сообщил о еще одном погибшем.

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