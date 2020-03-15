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СМИ сообщили о планах Роналду отдать отели под больницы из-за COVID-19

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Фото: Global Look Press/Zhang Liyun
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поможет своей стране в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, предоставив сеть собственных отелей в стране CR7 в качестве помещений под больницы. Об этом сообщает в субботу, 14 марта, испанское издание Marca со ссылкой на источники.

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Спортсмен собирается сделать это бесплатно, выплачивать зарплату медработникам он также будет из своих средств.

Футболист опубликовал на своих страницах в соцсетях, в том числе в Instagram, послание, в котором призвал граждан прислушиваться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу коронавируса и «считать защиту своей жизни главным приоритетом».

Сейчас Роналду находится на карантине на своей вилле на Мадейре. Он был изолирован после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани обнаружили коронавирус.

С 10 марта и по 3 апреля в Италии приостановлены чемпионат серии А по футболу и остальные спортивные мероприятия.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, началась в декабре в китайском городе Ухане и распространилась на другие страны. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Китае, Италии, а также в Иране и Южной Корее.

По данным ВОЗ на 15 марта, в Португалии инфекцией заразились 112 человек. По информации сайта международного статистического агентства Worldometers, всего в этой стране 169 заболевших, а выздоровели двое.

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