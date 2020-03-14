Тетя бойца ММА Конора Макгрегора умерла от коронавируса

О смерти своей тети сообщил в своем Instagram ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор. Об этом спортсмен узнал несколько дней назад, когда готовился к прямому эфиру в одной студий в Дублине.

«Мне позвонили и сообщили, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Я не мог больше жить. Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой гребаный вирус. Что за ерунда происходит», — написал ирландец.

В своем посте спортсмен призвал тщательно соблюдать правила гигиены рук и лица.

«Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем от этой атаки природы, в будущем нас сделают сильными. Гигиена рук. Отношение к собственной гигиене лица. То, что мы действительно должны делать все… Будьте бдительны в отношении личной гигиены и личного пространства. Да пребудет с нами Бог», — заметил Макгрегор.

11 марта супружеская пара из Альбино в провинции Бергамо в Италии умерла из-за коронавируса SARS-CoV-2 с разницей в пару часов. Они прожили 60 лет в браке, Луиджи Каррара умер в возрасте 86 лет, а его супруга Севера Белотти скончалась на 83-м году жизни.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 145,336 тыс., умерло 5416 человек.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.