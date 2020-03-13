Генпрокуратура утвердила обвинение в шпионаже против Пола Уилана

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил «Интерфаксу» адвокат иностранца Владимир Жеребенков.

«Обвинительное заключение утверждено, его копию мы уже получили. Материалы направлены в Мосгорсуд для рассмотрения дела по существу», — сказал он.

Адвокат добавил, что материалы уголовного дела поступят в суд на следующей неделе.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

17 октября 2019 года пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения следствия. Она отметила, что факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован. Кроме того, по ее словам, представители США в ходе рабочих контактов с Москвой ни разу не оспаривали этот факт.

24 декабря Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела. Следствие было окончательно завершено только в феврале 2020 года.