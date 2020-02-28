Прямой эфир

Следствие по делу Уилана завершено

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже иностранного гражданина Пола Уилана завершилось, сообщила в пятницу, 28 февраля, его адвокат Ольга Карлина.

«Нас официально уведомили о завершении расследования. Уилан уже ознакомился с делом. Оно передано в Генпрокуратуру, и после ее утверждения уйдет в суд. Мы ожидаем, что предварительное слушание по этому делу будет 25–26 марта», — цитирует ее ТАСС.

Адвокат также добавила, что Уилан не признает вину и готовится к активной защите перед судом.

Гражданина США Пола Уилана, имеющего также подданство Великобритании, Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него расследуется уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

17 октября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения следствия. По ее словам, факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован.

24 декабря Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол Салливан навестил Уилана в СИЗО
В ОНК подтвердили соблюдение прав американца Уилана в СИЗО

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020