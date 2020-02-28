Следствие по делу Уилана завершено

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже иностранного гражданина Пола Уилана завершилось, сообщила в пятницу, 28 февраля, его адвокат Ольга Карлина.

«Нас официально уведомили о завершении расследования. Уилан уже ознакомился с делом. Оно передано в Генпрокуратуру, и после ее утверждения уйдет в суд. Мы ожидаем, что предварительное слушание по этому делу будет 25–26 марта», — цитирует ее ТАСС.

Адвокат также добавила, что Уилан не признает вину и готовится к активной защите перед судом.

Гражданина США Пола Уилана, имеющего также подданство Великобритании, Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него расследуется уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

17 октября пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения следствия. По ее словам, факт шпионской деятельности Уилана хорошо задокументирован.

24 декабря Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела.