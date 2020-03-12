Прямой эфир

Суд на Украине приговорил гражданина КНР к 10 годам тюрьмы за шпионаж

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский суд признал гражданина Китая виновным в шпионаже и был приговорен 10 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ)

«Во время командировок на Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства», — цитирует сайт «Лига Новости» заявление СБУ.

В СБУ отметили, что гражданина Китая зовут Шу Юаньцзе и в КНР он был удостоен премии первой степени минобороны страны «За научно-технический прогресс армии».

В Службе безопасности подчеркнули, что аналогичный случай, когда на Украине был эпизод с целью доступа к технической документации ракетостроительной отрасли, произошел в 2011 году. Тогда разведка СБУ задержала двух сотрудников Торгово-экономической миссии КНДР, которые пытались получить конфиденциальные данные. Тогда их приговорили к восьми годам лишения свободы.

15 декабря США тайно выслали двух китайских дипломатов. По их сведениям, представители посольства пытались попасть на военную базу близ Норфолка в штате Вирджиния. Выяснилось, что эти дипработники и их жены уклонялись от попыток задержать их и остановились только после того, как дорогу им перекрыли пожарные машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СВР назвали Болгарию эпицентром шпионских скандалов
В Китае назвали США главным «шпионом в мировом киберпространстве»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020