Суд на Украине приговорил гражданина КНР к 10 годам тюрьмы за шпионаж

Украинский суд признал гражданина Китая виновным в шпионаже и был приговорен 10 годам лишения свободы. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ)

«Во время командировок на Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которая является собственностью государства», — цитирует сайт «Лига Новости» заявление СБУ.

В СБУ отметили, что гражданина Китая зовут Шу Юаньцзе и в КНР он был удостоен премии первой степени минобороны страны «За научно-технический прогресс армии».

В Службе безопасности подчеркнули, что аналогичный случай, когда на Украине был эпизод с целью доступа к технической документации ракетостроительной отрасли, произошел в 2011 году. Тогда разведка СБУ задержала двух сотрудников Торгово-экономической миссии КНДР, которые пытались получить конфиденциальные данные. Тогда их приговорили к восьми годам лишения свободы.

15 декабря США тайно выслали двух китайских дипломатов. По их сведениям, представители посольства пытались попасть на военную базу близ Норфолка в штате Вирджиния. Выяснилось, что эти дипработники и их жены уклонялись от попыток задержать их и остановились только после того, как дорогу им перекрыли пожарные машины.