Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса

В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса. Он продлится до 15 апреля.

Ввести особый режим поручил глава республики Рустам Минниханов. Согласно поручению, международные спортивные мероприятия перенесены до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. Спортивные матчи в рамках регулярного чемпионата будут проводиться без зрителей. Об этом пишет InKazan.ru.

Кроме того, в республике отменены зарубежные командировки представителей власти. Такое же решение рекомендовано принять руководству предприятий в Татарстане. По возвращении из уже проведенных командировок гражданам необходимо провести две недели в карантине. На домашний карантин уже направили министра экологии Татарстана Александра Шадрикова. Он посещал Германию.

Утром 13 марта сообщалось о преодолении отметки в 130 тыс. заболевших коронавирусом COVID-19 во всем мире. Выздоровели более 68,5 тыс. человек, погибли 4940 человек. На материковый Китай приходится почти 80,8 тыс. случаев заболевания.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.