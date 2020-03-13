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Коронавирус может привести к закрытию 20% туркомпаний в России

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Российская туристическая отрасль продолжит терять деньги из-за пандемии нового коронавируса. Об этом «Известиям» заявил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

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По его словам, туроператоры уже не продают путевки в четыре страны, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка, — это Китай, Южная Корея, Италия и Иран. На очереди Франция, Германия и Испания.

Кроме того, практически невозможна отправка туристов в Индию и Израиль, где введены жесткие меры вроде аннуляции виз, добавил он.

В свою очередь член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина отметила, что на сегодняшний день отрасль уже потеряла почти полмиллиарда рублей.

«Небольшие компании находятся в очень непростой экономической ситуации. Есть вероятность, что порядка 15–20% из них могут закрыться», — подчеркнула она.

В Госдуме считают, что решить вопрос помогут дополнительные субсидии и снижение кредитных ставок.

«Сейчас нужно поддержать весь спектр туристического бизнеса, который несет убытки», — сказал в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, добавив, что намерен обратиться с соответствующим письмом к министру экономического развития России.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерло 4614 человек.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Летательный исход: COVID-19 может не пережить каждая пятая туркомпания

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