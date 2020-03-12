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СМИ узнали о коронавирусе у советника аятоллы Хаменеи

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Фото: Global Look Press/ZUMANIAID-RML/Keystone Press Agency
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Высокопоставленный советник главы Ирана аятоллы Али Хаменеи заразился коронавирусом COVID-19. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ближневосточные СМИ.

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По их данным, речь идет об Али Акбаре Велаяти. В настоящее время он изолирован.

По состоянию на четверг, число подтвержденных случаев заражения в Иране превысило 10 тыс., более 3,2 тыс. инфицированных выздоровели. Умерли 429 человек.

Ранее вирус был выявлен у главы Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджтабы Зульнура, а также вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

От коронавируса в Иране скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности.

Ранее 12 марта сообщалось, что власти Ирана обратились в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой предоставить $5 млрд из-за вспышки коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерло 4614 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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