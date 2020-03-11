Пять членов иранского КСИР скончались от коронавируса

Пять служащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) умерли от коронавируса, сообщает в среду, 11 марта, агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя КСИР Рамезана Шарифа.

Как отмечает «РИА Новости», пятеро служащих иранских ВС и еще несколько «басиджей» (мобилизационные силы страны. — Ред.) погибли, предотвращая распространение вируса в Иране.

Ранее в этот же день сообщалось, что число инфицированных в Иране достигло 9 тыс. человек. 354 человека умерли. За сутки было зафиксировано 958 случаев нового заражения.

9 марта «Известия» узнали, что Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом. Соответствующая договоренность была достигнута 29 февраля в телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его иранским коллегой Хасаном Роухани. Позднее посол исламской республики в Москве Казем Джалали подтвердил, что Тегеран обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с распространением вируса.

Вспышка нового вида коронавируса (SARS-CoV-2), который является возбудителем пневмонии COVID-19, была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. Инфекция распространилась и на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, во всем мире зарегистрировано около 114 тыс. случаев заболевания, умерли от него более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 государств.