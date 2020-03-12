Оман приостановит выдачу туристических виз

Верховный комитет Омана принял решение с 15 марта приостановить выдачу туристических виз всем странам на месяц из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает Times of Oman в четверг, 12 марта.

Также в течение месяца будет запрещен вход в оманские порты всем круизным лайнерам, а все спортивные и внешкольные мероприятия отменены.

Кроме этого, присутствовать на заседаниях судов разрешат только тем, кто имеет непосредственное отношение к рассматриваемому делу, также комитет рекомендовал не выезжать за пределы султаната, за исключением крайней необходимости. Во время религиозных и общественных мероприятий необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 марта, в Омане всего зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ожидает роста числа смертей в затронутых вирусом странах.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 124,8 тыс. человек в 118 странах, умерли 4613 человек.