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Чехия временно прекратит международное и ЖД-сообщение из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Ludek Perina/CTK
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Из-за угрозы распространения нового коронавируса (SARS-CoV-2) власти Чехии приняли решение временно запретить международное автобусное и железнодорожное сообщение. Об этом в четверг, 12 марта, заявил глава МВД и вице-премьер республики Ян Гамачек.

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«В полночь с пятницы на субботу мы прерываем (международное пассажирское. — Ред.) железнодорожное и автобусное сообщение. С этого времени (для въезда в Чехию. — Ред.) можно будет использовать только легковые автомобили и самолеты. Авиасообщение будет действовать», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день в Чехии было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса. Также сообщалось о введении с 00:00 (02:00 мск) 13 марта контроля на границах с Германией и Австрией. Отмечалось, что будет запрещено любое пересечение границ, кроме как на 11 специально выделенных контрольно-пропускных пунктах.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в республике в настоящее время зарегистрированы 94 случая заражения коронавирусом.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 124,8 тыс. человек в 118 странах, умерло 4613 человек.

11 марта организация объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что пандемия закончится в июне, если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры.

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