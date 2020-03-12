В России могут исчезнуть напитки в маленьких бутылках

Напитки в маленьких бутылках могут исчезнуть из продажи. Речь идет о таре объемом 250 и 330 мл. Есть вероятность, что в 2021 году в силу вступят новые нормативы. Они предполагают полную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки. Производителям придется платить повышенный экосбор. Есть риск, что цены на продукцию увеличатся. Это вынудит компании отказаться от небольших бутылок.