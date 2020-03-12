Чайка призвал обеспечить безопасность курортов Северного Кавказа

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка призвал принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасный отдых на Ставрополье. Он также отметил, что в сфере туризма регион обладает всеми ресурсами для того, чтобы стать одним из крупнейших и востребованных курортов страны. По словам Чайки, за последний год приток отдыхающих вырос на 13%.

«Это однозначно свидетельствует о грамотном подходе к развитию ставропольских курортно-оздоровительных зон. Но, учитывая сегодняшнюю международную ситуацию с распространением коронавируса, прошу обратить отдельное внимание и принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить нашим гражданам безопасный отдых», — сказал полпред на совещании по социально-экономическому развитию Ставропольского края.

Чайка также подчеркнул, что будущее Северного Кавказа на постоянной основе обсуждается с членами правительства.

«Наши инициативы по созданию в округе благоприятного инвестиционного климата, модернизации систем топливно-энергетического комплекса, введению высокотехнологичных систем мониторинга и контроля за ходом реализации национальных проектов и многие другие уже находят серьезную поддержку у федеральных министров», — добавил он.

Полпред напомнил, что плотная работа с правительством по ряду мероприятий, направленных на приоритетное развитие региона, уже ведется. В частности, вопрос обеспечения жильем всех состоящих на учете ветеранов Великой Отечественной войны, находится на контроле вице-премьера Марата Хуснуллина.

На совещании также были затронуты вопросы социальной сферы. Юрий Чайка указал на растующие экономические показатели региона, а также отметил их положительное влияние на качество жизни.

«Рынок труда в Ставропольском крае за последние пять лет демонстрирует позитивную динамику по всем основным показателям: снижение уровня безработицы и напряженности, повышение уровня трудоустройства граждан, рост банка вакансий», — рассказал полпред и указал, что общей уровень безработицы в регионе за конец прошлого года составил 4,8%, что является самым низким показателем на Северном Кавказе, и он предельно близок к среднему по всей России. Кроме того, край лидирует по уровне среднемесячной зарплаты, которая на конец прошлого года составила почти 31 тыс. рублей.

По окончании совещания было подписано Соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса Ставропольского края, направленное на его модернизацию с применением цифровых технологий.