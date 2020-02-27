Чайка выступил с докладом на выездном совещании Совбеза

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка выступил с докладом на выездном совещании Совета Безопасности Российской Федерации. В числе безусловных приоритетов в дальнейшей совместной работе с Совбезом Чайка назвал противодействие коррупции.

Анализ ситуации показывает, что уровень коррупции в СКФО остается высоким, а в антикоррупционной работе субъектов еще присутствуют инерционные процессы, отметил Чайка. По его словам, в регионе нет системы изучения кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления, которая бы снижала коррупционные риски и не допускала влияния на кадровую политику кланово-корпоративных принципов. Кроме того, нужно пересмотреть подход к применению мер юридической ответственности в отношении должностных лиц, допустивших коррупционные правонарушения.

Кроме того, полпред назвал актуальной задачей развитие системы информационного обеспечения деятельности антикоррупционных органов субъектов округа, а также их дальнейшее кадровое укрепление. Работа по всестороннему изучению исполнения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления требует улучшения, отметил он.

27 января Чайка, вступавший в должность полпреда, назвал главными проблемами СКФО коррупцию и клановость. По его словам, наибольшему риску подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, а также контрольно-разрешительная система.

22 января Совет Федерации освободил Чайку от должности генерального прокурора. Генпрокуратуру возглавил Игорь Краснов, а Чайка был назначен полномочным представителем главы государства на Северном Кавказе.