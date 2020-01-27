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Чайка перечислил мешающие развитию Северного Кавказа факторы

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Коррупционные преступления и клановость мешают реализации проектов по социально-экономическому развитию регионов Северного Кавказа. Об этом заявил полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, вступивший в новую должность.

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По его словам, наибольшим коррупционным рискам подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, а также контрольно-разрешительная система, которые поражены клановостью. «Повсеместно не принимаются меры по урегулированию конфликта интересов», — цитирует Чайку 27 января ТАСС.

Он отметил удельный рост коррупционных преступлений в общем объеме, зафиксированных в округе в 2019 году, на 3%. Это в два раза выше среднероссийского показателя, добавил Чайка, обращаясь к представителям регионов СКФО.

«Мы с вами будем системно работать по всем проблемным направлениям. И я хочу особо подчеркнуть — вы должны быть со мной предельно честными и работать с полной отдачей <…> Я, в свою очередь, буду максимально открыт для взаимодействия и на постоянном контакте», — пообещал он.

22 января члены Совета Федерации освободили Чайку от должности генпрокурора России. На эту должность они утвердили кандидатуру Игоря Краснова, ранее предложенную президентом. Юрия Чайку глава государства назначил полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

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