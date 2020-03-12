Прямой эфир
Сюжет:

В Казахстане рассказали о формате проведения техкомитета ОПЕК+

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заседание технического комитета ОПЕК+, запланированное на 18 марта, может состоятся в режиме селекторной связи. Об этом 12 марта заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«По техническому комитету ОПЕК+ была предварительная договоренность, что 18 марта пройдет. На сегодняшний день он планируется, рассматривается проведение. Но вместе с тем планируется проведение в режиме селектора через телесвязь во избежание заражения и в свете тех событий, которые происходят», — передает его слова ТАСС.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи.

В свою очередь министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов выразило сожаление в связи с прекращением действия ОПЕК+. Оно считает необходимым создать новое соглашение.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ рассказали о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020