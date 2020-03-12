В Казахстане рассказали о формате проведения техкомитета ОПЕК+

Заседание технического комитета ОПЕК+, запланированное на 18 марта, может состоятся в режиме селекторной связи. Об этом 12 марта заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«По техническому комитету ОПЕК+ была предварительная договоренность, что 18 марта пройдет. На сегодняшний день он планируется, рассматривается проведение. Но вместе с тем планируется проведение в режиме селектора через телесвязь во избежание заражения и в свете тех событий, которые происходят», — передает его слова ТАСС.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Москву и Саудовскую Аравию.

Как объяснил глава Минэнерго РФ Александр Новак, российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи.

В свою очередь министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов выразило сожаление в связи с прекращением действия ОПЕК+. Оно считает необходимым создать новое соглашение.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.